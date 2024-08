Double transfert à Manchester United

Aaron Wan-Bissaka aurait donné son accord à West Ham, ouvrant la voie à la signature par Manchester United de Noussair Mazraoui du Bayern Munich.

Selon Sky Germany, le latéral droit de 26 ans, jugé excédentaire par le manager de United Erik ten Hag, devrait quitter Old Trafford après cinq saisons. Il a déjà conclu un accord verbal avec les Hammers et devrait signer un contrat qui le maintiendrait au London Stadium jusqu'en 2029.

L'article continue ci-dessous

West Ham travaille actuellement avec Manchester United pour trouver une indemnité de transfert. Ils auraient proposé environ 10 millions de livres (13 millions de dollars), tandis que les Mancuniens réclament 18 millions de livres (23 millions de dollars). Néanmoins, le groupe de réflexion de West Ham est optimiste et pense qu'un accord pourrait être trouvé juste au-dessus de la barre des 10 millions de livres.

Une fois que le transfert de Wan-Bissaka à West Ham aura été finalisé, United poursuivra probablement son projet de recrutement de Mazraoui en provenance du Bayern Munich. Le défenseur marocain est impatient de rejoindre la Premier League et les deux clubs se seraient mis d'accord sur un transfert d'une valeur d'environ 21 millions de livres (27 millions de dollars).

Wan-Bissaka a rejoint Manchester United en provenance de Crystal Palace à l'été 2019 pour une somme importante de 50 millions de livres (64 millions de dollars). Au cours de ses cinq saisons à Old Trafford, il a fait 190 apparitions, marqué deux buts et délivré 13 passes décisives. Il a figuré pour les Red Devils dans leurs rencontres de pré-saison en cours et pourrait potentiellement jouer son dernier match sous le maillot de United contre Liverpool samedi au Williams-Brice Stadium en Caroline du Sud.