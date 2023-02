Le doublé Coupe-Championnat pour l'OM ? Paganelli y croit à fond et explique pourquoi

Le célèbre journaliste de Canal+ estime que l'OM est capable de réaliser le doublé Coupe-Championnat cette saison et explique pourquoi.

Deuxième du championnat de France avec cinq points de retard sur le PSG et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille est toujours en lice pour réaliser le doublé Coupe-Championnat cette saison.

L'OM a d'ailleurs réalisé cet exploit deux fois au cours de son histoire : en 1972 et en 1989. Alors, jamais deux sans trois ?

"On sent que c'est faisable", estime Paganelli

Pour Laurent Paganelli, journaliste bord-terrain pour Canal+, c'est tout à fait possible comme il l'a confié à nos confrères de La Provence en marge du match Clermont-Marseille : « L'OM peut jouer le titre et la coupe de France. Ils vont jouer à fond. À mon avis, ils savent ce qu'ils font. Tudor et ses joueurs sont sur la même longueur d'onde, ils vont aller au bout. Si les Parisiens gagnent tout, ils ne seront pas rattrapés. Mais tout est envisageable. L'OM est une équipe qui peut perdre un minimum de points. On sent que c'est faisable. Et c'est plutôt rare qu'on le dise… »

Sacré champion de France avec l'OM en 2010 (le dernier de titre du club à ce jour), Edouard Cissé est persuadé que le club phocéen peut rattraper le PSG : « Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à jouer ; en janvier 2010, on avait douze points de retard sur Bordeaux, là il y en a cinq. »

« Après, vous allez peut-être me dire que Bordeaux, ce n'est pas le PSG, effectivement. Je ne vais pas dire aux joueurs de ne pas y croire et de rendre les armes. (Il s'adresse aux joueurs) Ne vous mettez pas plus de pression que ça, faites votre truc, donnez du plaisir. Kiffez au max, après tout peut arriver », ajoute celui qui est aujourd'hui consultant pour Prime Video.

Les joueurs ne veulent s'enflammer

En revanche, du côté des joueurs, on joue la carte de la prudence. « Sous ce maillot, on a envie de jouer le titre, c'est évident. Est-ce qu'on est taillé pour ? Je ne sais pas. On se focalise sur nous et comme le dit le coach, on s'en fout des autres. Ce n'est pas parce qu'on a battu Paris en coupe que c'est fait », expliquait Jonathan Clauss avant Clermont-OM.

Même son de cloche chez Valentin Rongier : « On n'est pas inarrêtables, il ne faut pas s'enflammer. Je vous rappelle qu'on a perdu contre Nice il y a quelques jours. On est loin d'être parfait, mais il y a beaucoup de choses positives, il faut qu'on s'appuie dessus et qu'on continue de travailler. »

« On doit penser à Toulouse et on verra après », a pour sa part confié Pau Lopez, le gardien olympien. L'OM jouera en effet le dimanche 19 février contre le Téfécé en Ligue 1 avant de recevoir la semaine suivante le PSG puis d'affronter Annecy en Coupe de France (le 1er mars).

L'OM en saura alors un peu plus sur ses chances de faire le doublé Coupe-Championnat.