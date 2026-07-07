« Double coup »… Le Real Madrid officialise un nouveau transfert

Jaime Pradella rejoint le Real Madrid, le club madrilène ayant activé la clause libératoire de 1,5 million d’euros inscrite dans son contrat avec Valencia Basket. Un double coup de maître pour les Merengues, qui s’assurent les services de l’un des plus grands espoirs du basket espagnol, tout en affaiblissant son rival direct en Liga Endesa et en Ligue européenne.

Selon le quotidien espagnol « AS », le joueur de 25 ans a officiellement paraphé un contrat de cinq ans avec la formation madrilène.

Ailier prometteur, Pradella incarne l’avenir du basket espagnol tout en constituant déjà une valeur sûre pour l’équipe nationale, où il assure la relève d’une génération dorée double championne du monde et multi-titrée en Europe.

Il retrouvera à la tête de l’équipe Pedro Martínez, qui a lui aussi quitté Valence pour le Real Madrid cet été, un atout pour faciliter l’intégration de ce joueur rapide au sein de l’équipe royale.

Son contrat, qui courait jusqu’en 2028, avait été prolongé et amélioré en février dernier pour calmer les rumeurs, mais la détermination du Real Madrid à activer la clause a finalement prévalu.

Avec cette recrue, le Real Madrid poursuit la construction d’un effectif équilibré entre expérience et jeunesse, Pradilla incarnant l’avenir du club.