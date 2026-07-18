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Thomas Tuchel Englandgetty

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Double coup dur pour les sélections anglaise et française

France vs Angleterre
France
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
France
Angleterre

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a officialisé le onze de départ pour la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à la France.

La principale surprise de la composition des « Three Lions » réside dans la mise à l’écart de Harry Kane et Jude Bellingham, pourtant en lice pour le titre de meilleur buteur.

Avec six réalisations chacun, ils restent à deux longueurs de Lionel Messi et Kylian Mbappé, co-meilleurs buteurs.

Le onze anglais aligné était le suivant :

Dean Henderson, Mark Joye, Jarell Quansah, Spence, Ezri Konsa, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Iberishi Eze, Declan Rice et Ivan Toney.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG

De son côté, Didier Deschamps a opéré plusieurs changements dans le onze des Bleus.

Le onze de départ des Bleus était le suivant : 

Mike Maignan, Théo Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Justot, Maxence Lacroix, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Ryan Cherki, Mikel Olise, Désiré Doué et Kylian Mbappé.

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