Double coup dur pour les sélections anglaise et française

Thomas Tuchel, sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, a officialisé le onze de départ pour la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à la France.

La principale surprise de la composition des « Three Lions » réside dans la mise à l’écart de Harry Kane et Jude Bellingham, pourtant en lice pour le titre de meilleur buteur.

Avec six réalisations chacun, ils restent à deux longueurs de Lionel Messi et Kylian Mbappé, co-meilleurs buteurs.

Le onze anglais aligné était le suivant :

Dean Henderson, Mark Joye, Jarell Quansah, Spence, Ezri Konsa, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Iberishi Eze, Declan Rice et Ivan Toney.

De son côté, Didier Deschamps a opéré plusieurs changements dans le onze des Bleus.

Le onze de départ des Bleus était le suivant :

Mike Maignan, Théo Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Justot, Maxence Lacroix, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Ryan Cherki, Mikel Olise, Désiré Doué et Kylian Mbappé.