Double coup dur pour Feyenoord : deux milieux de terrain quittent Rotterdam

Hwang In-beom a officialisé son transfert du Feyenoord au FC Porto, selon les informations de Martijn Krabbendam pour Voetbal International. Le milieu de terrain passera la visite médicale lundi. Par ailleurs, le transfert de Ramiz Zerrouki au FC Twente est désormais acté.

Le Feyenoord et Porto se sont entendus sur une indemnité d’environ cinq millions d’euros. L’entraîneur des Dragons, Francesco Farioli, était un fervent partisan de cette arrivée, voyant en lui un milieu de terrain de grande qualité.

De son côté, Hwang souhaitait vivement quitter le Feyenoord. L’international sud-coréen craignait de ne pas disposer de suffisamment de temps de jeu au sein d’un milieu de terrain déjà très fourni sous les ordres de Giovanni van Bronckhorst. Outre la nouvelle recrue Charles Vanhoutte, les Rotterdamois alignent déjà Oussama Targhalline, Luciano Valente, Sem Steijn, Gjivai Zechiël, Jakub Moder et Calvin Stengs.

Arrivé à Rotterdam durant l’été 2024 en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade contre un chèque de sept millions d’euros, le milieu de terrain, qui totalise 76 sélections avec la Corée du Sud, a disputé 54 matchs sous le maillot rouge, pour quatre buts et huit passes décisives.

Son contrat à De Kuip courait jusqu’en 2028, mais il ne l’honorera pas jusqu’au bout. Selon les informations de VI, il s’engagera avec Porto jusqu’en 2029, avec une option pour une année supplémentaire.

Le départ de Zerrouki était également dans l’air depuis un certain temps, mais c’est lundi que Twente a officiellement annoncé le transfert. Selon certaines sources, le Feyenoord aurait encaissé entre 2 et 2,5 millions d’euros pour l’international algérien, qui souhaitait vivement partir. C’est nettement moins que les 7 millions d’euros que le Feyenoord avait déboursés pour l’acquérir en 2023.

« Quand je suis arrivé au Feyenoord il y a trois ans, je ne souhaitais rien de plus que de réussir », a déclaré Zerrouki sur le site web du club. « J’ai vécu des moments de fierté et de plaisir, comme les soirées de Ligue des champions au Kuip et la victoire en coupe. Mais tout n’a pas tourné comme nous l’espérions. C’est pourquoi un transfert définitif au FC Twente me semble être la bonne décision. Je souhaite le meilleur à tous les supporters et à tout le monde au Feyenoord. »