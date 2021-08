Dossier Lukaku, Quand Chelsea fait les affaires de Manchester United

En marge du potentiel transfert de Lukaku vers Chelsea, Manchester United pourrait toucher un joli chèque.

L'éventuel transfert de Romelu Lukaku de l'Inter Milan à Chelsea risque de devenir le dossier du marché d’été et de la fin de cette fenêtre du Mercato. Ces dernières heures , es probabilités d'un accord entre les parties se font de plus en plus consistantes, tandis que les supporters nerazzurri ont manifesté leur déception sur les réseaux sociaux et ainsi que dans Milan même.

"Dirigeants… Faites attention… Les promesses doivent être tenues", pouvait-on lire mercredi sur une banderole accrochée dans les rues milanais.

Les dernières nouvelles liées à la négociation parlent d'offres importantes même si aucune offre officielle n’aurait été transmise d’après Goal, les Bleus étant prêts à mettre entre 120 et 130 millions d'euros dans la musette pour arriver à convaincre l’Inter Milan de lâcher l'un des meilleurs joueurs de la dernière Serie A.

A l'Inter, l'attention est naturellement portée sur les chiffres, mais pas seulement sur les millions d’euros qui vont entrer dans les caisses milanaises : comme le rapporte 'La Gazzetta dello Sport', le club nerazzurri, en cas de vente de Romelu Lukaku, devra payer à Manchester United 6% du prix de revente, comme convenue lors du transfert de l’attaquant des Diables Rouges en 2019.

Ce qui représenterait environ 8 millions d’euros si une offre de 130 millions d’euros est acceptée. Avec les arrivées de Raphael Varane et Jadon Sancho, Manchester United ne crachera sûrement pas sur ce chèque.

Mais pas seulement : si Lukaku déménage à Chelsea, l'Inter devra payer 5% pour la contribution de solidarité fournie par la FIFA. Bref, une partie de la somme totale que Chelsea versera au club Nerazzurri ira, à court terme, au profit de tiers.

On l’a dit, l’affaire Lukaku est bien plus qu'une question entre Chelsea et l'Inter : elle pourrait devenir, comme évoqué, l'affaire des transferts estivaux, pour plusieurs raisons.