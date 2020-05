Dossena : "Naples pourrait perdre Koulibaly sans Ligue des Champions"

Le défenseur a été lié à un départ en Premier League et son club actuel pourrait être contraint à une vente.

pourrait être contraint de vendre Kalidou Koulibaly s'ils ne se qualifient pas pour la prochaine édition de la , a prévenu Andrea Dossena. Le sort du championnat italien est en attente au milieu de la pandémie de coronavirus, laissant Naples à la sixième place avec neuf points de retard sur l' , quatrième, dernière place qualificative pour la C1. Avant l'arrêt de la saison, l'entraîneur Gennaro Gattuso avait commencé à avoir un impact après avoir succédé à Carlo Ancelotti en décembre.

Andrea Dossena, qui a joué pour Napoli entre 2010 et 2013, craint que le club ne perde certains de ses joueurs clés s'il n'est pas en mesure de se qualifier de nouveau pour la plus belle compétition européenne la saison prochaine, après avoir atteint les huitièmes de finale de la compétition avant l'arrêt de la saison. Et il est sûr que Koulibaly en particulier serait difficile à conserver, le défenseur étant une cible annoncée de et de .

"Koulibaly est l'un des meilleurs à son poste"

"Rattraper neuf points à l'Atalanta est un défi colossal, donc si Naples ne remporte pas une place en Ligue des champions, ils devraient vendre certains joueurs", a déclaré Dossena à Stats Perform News. "Les deux plus appréciés sont Fabian Ruiz et Koulibaly; ce dernier est le plus susceptible de partir. Physique et rapide, il est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde et peut aussi avoir son mot à dire en ."

La semaine dernière, Dossena a réfléchi à la possibilité que Koulibaly rejoigne Liverpool, affirmant que le défenseur pourrait être la dernière pièce d'une équipe «stratosphérique». "Il ne manque qu'une pièce à Klopp pour compléter une équipe stratosphérique et le couple Koulibaly- [Virgil] Van Dijk pourrait devenir une grande barrière", a déclaré Dossena à Radio Musica TV. Réfléchissant sur la campagne de Napoli 2019-20 à ce jour, Dossena a concédé que le club avait sous-performé avec Ancelotti à la barre, mais a estimé que Gattuso avait eu un effet positif.

"C'était censé être une excellente saison pour Naples, la saison avec le plus gros budget", a-t-il déclaré. "Le propriétaire [Aurelio De Laurentiis] avait dépensé beaucoup et c'était censé être la saison de gloire d'Ancelotti. Mais il y a eu ce revers, quelques difficultés. Ensuite, Gattuso est arrivé et a été si bon pour transmettre son charisme, son courage et sa volonté, mais surtout pour donner à l'équipe un style de passe élaboré et des idées claires et établies. Mais surtout, il était logique de mettre tous les joueurs dans leur rôle naturel, en revenant à la formation 4-3-3".