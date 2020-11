Dortmund, Zorc ferme sur l'avenir d'Haaland

Le directeur sportif du Borussia Dortmund s'est montré très ferme concernant le futur du joueur norvégien.

Le planifie un avenir à long terme avec la star Erling Haaland. Le directeur sportif Michael Zorc a en effet rejeté les spéculations de transfert en cours.

Haaland a connu une ascension rapide vers la célébrité, renforçant son statut en tant que l'un des attaquants les plus meurtriers du football depuis son transfert en provenance de vers Dortmund en janvier dernier, lui qui était courtisé par le , et la .

Le joueur de 20 ans - couronné vainqueur du Golden Boy 2020 - est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 15 buts en de l'histoire de la compétition après avoir ouvert le score lors de la victoire 3-0 de mardi contre le Club de Bruges.

Haaland a terminé avec un doublé, portant son total à 16 en 12 matchs en Ligue des champions, dépassant Ruud van Nistelrooy et Roberto Soldado avec sept matches à perdre.

L'international norvégien a marqué 10 buts en sept matches de cette saison, et 17 dans toutes les compétitions en 2020-2021, y compris un record de six réalisations en Ligue des champions. Alors que Haaland continue de susciter l'intérêt de l'élite européenne, Zorc s'est penché sur l'avenir du joueur, avec des informations selon lesquelles il dispose d'une clause de libération de 75 millions d'euros qui devrait devenir active en 2022.

"Je suis heureux quand l'enthousiasme [autour d'Erling Haaland] est élevé, car cela signifie qu'il joue bien pour nous et que nous avons tous fait du bon travail", a déclaré Zorc aux journalistes avant le match de de samedi contre Cologne. «Je n'ai rien à dire aux autres coaches , car bien sûr nous prévoyons sur le long terme avec Erling.



"Il joue bien pour nous et il n'a pas été avec nous depuis si longtemps, pas même un an. A cet égard, j'aimerais le voir avec nous pendant un moment encore." Depuis son arrivée à Dortmund au début de 2020, Haaland a marqué 33 buts en seulement 31 apparitions pour les géants allemands, lui qui s'est montré décisif 23 fois en seulement 22 matches de Bundesliga pour le BvB, est deuxième à un point du champion en titre du après huit journées.