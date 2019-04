Dortmund - Watzke : "Sancho ne sera pas vendu, c'est un fait"

Le directeur exécutif du Borussia Dortmund a tenu à démentir toutes les rumeurs de départ concernant Jadon Sancho, courtisé par Manchester United.

Dans une interview accordée à Goal et DAZN, le directeur exécutif du , Hans-Joachim Watzke, se projette sur la fin de saison du club, engagé dans la course au titre avec le , chez qui il se déplace ce samedi (18h30). Il évoque également le mercato à venir et affirme que la grande révélation de la saison, Jadon Sancho, ne partira pas cet été malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs comme .

"Je me fiche [qu'il soit courtisé]. Tout le monde sait que Jadon [Sancho] jouera pour nous la saison prochaine. C'est un fait, nous n'avons pas fixé de prix pour lui. Parce que tout le monde sait que personne ne nous a contacté", a-t-il assuré.

L'article continue ci-dessous

Il a également donné son avis sur la course au titre, dans laquelle le club de la Ruhr possède deux points d'avance à sept journées du terme. "Nous avons un très bon adversaire, c'est comme et en . Si nous gagnons samedi [à Munich] cela sentira bon pour nous bien sûr. Mais les matches suivants, considérés comme plus faciles, seront décisifs. Pour l'image du football allemand, c'est extraordinaire qu'il y ait une situation aussi serrée et excitante à la 28e journée."

"Nous ne sommes pas champions chaque année, dont tout la ville serait en liesse [si nous gagnons], ce serait comme une explosion. Mais ce ne sont que des suppositions pour l'instant. Nous avons encore sept matches, la course est complètement ouverte et notre adversaire très fort. Rêver n'aide pas. Même samedi il n'y aura de décision finale de faite."

Enfin, Watzke a exclu la possibilité d'un retour de Mats Hummels au Borussia, où il a évolué de 2008 à 2016 avant de partir pour Munich : "Je ne pense pas [qu'il puisse revenir]. Mats |Hummels] a connu une période pleine de succès ici et j'ai encore une bonne relation avec lui. Mais il a décidé de retourner au Bayern il y a trois ans."