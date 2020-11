Dortmund tient à Lucien Favre

Le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a défendu l'entraîneur Lucien Favre face aux critiques, bien qu'il ait refusé de confirmer que son contrat sera prolongé au-delà de la fin de la saison 2020-21.

Il a déclaré aux journalistes: "Je veux prendre position pour Lucien Favre. Il est venu en 2018 après un grand bouleversement et a terminé deuxième à deux reprises. Les deux fois, nous avons très bien joué en championnat. Juger l'entraîneur uniquement en fonction d’un titre de champion est trop étroit d’esprit."

« Nous allons nous asseoir ensemble en janvier ou février et voir comment les choses se passeront à partir de là. Mais il n'y a pas encore de décision. Nous sommes assez détendus par rapport à ses discussions », a ajouté le dirigeant allemand.

Malgré un bilan assez honorable, l’ancien coach de l’OGC Nice n’a toujours pas offert le moindre titre aux Schwarzgelben.

