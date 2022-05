Dortmund : Rose s'agace des critiques envers Moukoko

Marco Rose a critiqué les reportages sur les performances de Youssoufa Moukoko. L'entraîneur du Borussia Dortmund a soutenu l'adolescent face aux critiques des médias.

Rose prend la défense de Moukoko

Le jeune homme de 17 ans est une superstar en devenir, mais il a été jugé sévèrement lorsqu'il n'a pas été à la hauteur des attentes. Cela a frustré Rose et, après une victoire 3-1 contre Greuther Furth, le manager allemand a pris la défense de son jeune attaquant.



L'article continue ci-dessous

"Savez-vous vraiment quel âge il a ? Il a 17 ans. Les gens normaux qui ne sont pas impliqués dans le sport de haut niveau parlent encore d'enfants à cet âge. Puis ils écrivent : 'L'accident Youssoufa Moukoko'. - Je ne sais pas comment je me serais senti à 17 ans si j'avais dû lire quelque chose comme ça sur moi", a pesté le technicien du Borussia Dortmund.

Avenir scellé pour l'entraîneur du BVB

Cette saison encore, Dortmund n'a pas réussi à arracher le titre de champion de Bundesliga au Bayern Munich, et les médias ont fait état d'une certaine agitation en coulisses, et d'un potentiel départ de l'entraîneur. Ce dernier s'est chargé de faire le point sur son avenir personnel. "Je serai l'entraîneur du Borussia Dortmund la saison prochaine et j'ai hâte d'y être car j'ai une très bonne relation avec mon équipe et je veux faire bouger les choses ici."