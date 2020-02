Dortmund-Francfort (4-0) - Dortmund gagne avant le PSG

Les hommes de Lucien Favre ont pris le meilleur sur l'Eintract Francfort à quelques jours de recevoir le PSG en Ligue des champions (4-0).

Après deux défaites consécutives (dont une élimination en Coupe d' ) et après avoir vu Marco Reus puis Julian Brandt déclarer forfait pour le choc face au PSG, le s'est rassuré ce vendredi à quatre jours de recevoir les hommes de Thomas Tuchel.

Opposés à l'Eintract Francfort, les coéquipiers d'Erling Haaland et Jadon Sancho - tous deux titulaires et buteurs - l'ont emporté au terme d'un match qu'ils ont dominé. Les voilà de retour à un point du , qui se déplace à Cologne dimanche (15h30).

L'article continue ci-dessous

Les locaux auront eu besoin de 33 minutes pour trouver la faille, alors que Guerreiro avait notamment trouvé le poteau sur coup-franc (9e). Mais c'est finalement Lucas Piszczek qui ouvrait le score sur une frappe des 20 mètres (33e).

Plus d'équipes

Devant à la pause, les protégés de Lucien Favre creusaient l'écart en début de seconde période grâce à son duo d'attaque. Jadon Sancho doublait d'abord la mise après un déboulé depuis son couloir gauche (50e), avant que l'inévitable Haaland n'inscrive son 9e but sous ses nouvelles couleurs (!) sur une centre d'un Hakimi une nouvelle fois très en vue (54e).

Guerreiro s'offrait ensuite un très joli but d'une frappe en pleine course après une mauvaise relance de la défense de Francfort (74e). Toujours aussi impressionnant offensivement, Dortmund se donne confiance avec son deuxième clean sheet de l'année avant de voir débarquer Kylian Mbappé et consorts dans la Ruhr.