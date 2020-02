Dortmund - Achraf Hakimi : "Tout ce que je veux, c’est jouer"

Le jeune défenseur prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund ne demande qu'une chose concernant son avenir : pouvoir exprimer ses qualités.

Prêté par le au , Achraf Hakimi réalise un exercice 2019-20 de haute volée en . Encore très à l'aise dans son couloir droit face au (2-1), mardi soir, en Ligue des Champions, le Marocain impressionne. Au sortir de la rencontre, celui qui avait quitté la capitale espagnole dans le but de jouir d'un temps de jeu plus conséquent savourait la belle prestation livrée par son équipe, et en a profité pour se confier sur son avenir.

"Tout ce que je veux, c’est jouer et continuer à progresser"

"Nous avions bien préparé la rencontre et ça nous a réussi. On aurait mérité d’en mettre un troisième. On va tenter de profiter de notre avantage au retour", a estimé le défenseur de 21 ans, avant d'évoquer la prestation incroyable de son partenaire Erling Haaland, auteur d'un doublé salvateur face aux Parisiens. "Il était prêt, il nous a beaucoup aidé. Il est encore jeune et il sait qu’il doit jouer. Il aura le temps de devenir un grand. On espère qu’il continuera comme ça", a expliqué Achraf Hakimi.

Interrogé sur la suite de sa carrière, lui qui est prêté à Dortmund jusqu'en juin prochain, le joueur de 21 ans est resté fidèle à sa ligne directrice : favoriser le temps de jeu. "Ce que dit mon contrat, c’est que ça se termine en juin. Tout peut arriver, mais dans ma tête c’est très clair. Tout ce que je veux, c’est jouer et continuer à progresser. Ici en Allemagne ils m’offrent cette possibilité", a confié le Marocain. Alors, Madrid ou Dortmund pour le jeune talent ? Réponse dans quelques mois, donc.