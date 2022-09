Donnarumma critiqué, son mentor s’insurge

Adriano Galliani, le dirigeant qui a fait venir Gianluigi Donnarumma à Milan, ne comprend pas les critiques adressées à ce dernier.

Le directeur général de Monza, Adriano Galliani, est surpris des critiques à l'encontre du gardien de but du PSG, Gigio Donnarumma.

Galliani avait fait venir le numéro un italien à l’AC Milan lorsqu’il était encore en charge des Rossonerri. Il s'en souvient : "Mauro Bianchessi est venu un jour dans mon bureau me dire qu'il (Donnarumma) était le plus fort de tous les temps mais qu'il était sur le point de signer avec l'Inter. J'ai réussi à le faire venir chez nous à Milan à l'âge de 14 ans. A 16 ans, il a fait ses débuts en Serie A et lors du championnat d'Europe que nous avons gagné, il a été élu meilleur joueur du tournoi, pas meilleur gardien. Alors, malheureusement, les gens ont la mémoire courte dans le football ».

Donnarumma pas prophète en son pays

En Italie, Donnarumma est souvent montré du doigt pour la manière dont il s’est comporté avec le club lombard, déclinant toutes les offres de prolongation. On lui reproche aussi de ne pas être assez décisif lors des matches couperets de la Squadra.

Par ailleurs, on surveille bien sûr les sorties de « Gigi » avec le PSG. Et les boulettes qu’il y commet ne passent pas inaperçues de l’autre côté des Alpes. Celle face au Real de Benzema a été très commentée la saison dernière.