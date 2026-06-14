Donis prévient : « Je compte bien attaquer l’Uruguay et Valverde à la manière de Messi et Neymar ! »

Le sélectionneur grec Georgios Donis, à la tête de l’équipe nationale saoudienne, a affiché une confiance tranquille avant d’affronter l’Uruguay, assurant ne redouter aucun adversaire et viser clairement la victoire.

Les deux équipes s’affronteront mardi matin pour le compte de la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2026.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « Nous ne craignons aucune équipe. Nous ne sommes pas venus ici pour nous défendre, nous allons aussi attaquer, car nous avons une philosophie offensive, et notre objectif est de battre l’Uruguay. »

Interrogé sur la confrontation avec Valverde et les autres stars uruguayennes, Donis a répondu : « J’ai déjà affronté le FC Barcelone en Ligue des champions avec Messi, Neymar et Suárez, et j’ai joué selon mon style. Je considère l’équipe comme un tout. Valverde est une grande star, tout comme eux, mais le plus important est de se concentrer sur l’ensemble du groupe, car le football est un sport collectif et non individuel. »

À lire aussi : Un journaliste saoudien estime que Bouaadi mérite sa place à Barcelone et que le Maroc remportera la Coupe du monde.

Il a ajouté : « Il est essentiel de bien connaître l’adversaire et de croire en nos moyens, puis de faire face à toutes les situations. Nous ne savons pas ce qui va se passer ; tout dépend de notre approche et de notre concentration, et nous sommes conscients de nos possibilités ainsi que des capacités de l’adversaire. »

Interrogé sur les conditions climatiques aux États-Unis, il a ajouté : « Les conditions sont très difficiles, mais nous devons nous adapter pour atteindre nos objectifs. Les pauses pour se reposer et s’hydrater seront capitales. »

« Nous ne pouvons pas prédire l’impact de ces interruptions, mais telles sont les règles : nous devons en profiter pour donner des consignes et, peut-être, cela soulagera-t-il les joueurs. »

Interrogé sur sa nomination tardive à la tête de la sélection saoudienne, le technicien hellène a répondu : « Je vis dans le Royaume depuis 2015, j’y suis attaché et je connais parfaitement ses joueurs. »

« Depuis mon arrivée en Arabie saoudite, je savais que cette nomination était possible. Mon objectif est de redonner à cette équipe tout son éclat et de rendre les supporters saoudiens fiers. »

Il a conclu : « Nous voulons briller pour honorer le football saoudien et nous préparer au mieux pour les échéances à venir. »



