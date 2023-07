Djibril Cissé effectue son grand retour à l'AJ Auxerre

L'ancienne gloire de l'AJA retrouve le club qui l'a révélé, dans un rôle d'entraîneur des attaquants.

Près de vingt ans après avoir quitté l'AJ Auxerre dans la peau d'un attaquant extrêmement talentueux prêt à briller sur les pelouses d'Europe, Djibril Cissé s'apprête à retrouver l'Yonne.

Le meilleur buteur du championnat de France 2002 et 2004 va en effet intégrer le staff de Christophe Pélissier, le coach auxerrois, dans le rôle d'entraîneur des attaquants.

"Il est de retour ! 19 ans après son départ en tant que joueur pour le mythique Liverpool FC, Djibril Cissé revient à la maison. Le meilleur buteur de Ligue 1 en 2002 et 2004 interviendra chaque semaine auprès de nos attaquants, en étroite collaboration avec Christophe Pélissier et son staff technique", a écrit le club dans un communiqué.

"Notre ancien avant-centre (90 buts en 169 matchs à l’AJA), qui va entamer son cursus pour devenir entraîneur, prodiguera également de précieux conseils et partagera son expérience aux jeunes attaquants de l’équipe réserve. Un retour aux sources et un passage de témoin évident pour l’un des plus grands joueurs formés à l’AJA."

Une aide possiblement précieuse pour un club qui vient d'être relégué en Ligue 2, une saison seulement après avoir fait son retour dans l'élite du football tricolore.