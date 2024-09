Divorce de Morata, la vraie raison enfin dévoilée

Espagne vs Angleterre

Le mariage entre Alvaro Morata et sa femme Alice Campello se serait brisé alors qu'ils célébraient la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024.

L'attaquant et Campello ont confirmé en août qu'ils se séparaient après sept ans de mariage, quelques semaines seulement après que le couple ait célébré sur le terrain avec leurs enfants la victoire de l'Espagne sur l'Angleterre en finale de l'Euro 2024 en Allemagne.

Morata a expliqué que cette décision "douloureuse" est survenue alors que leur relation s'est détériorée en raison de "malentendus continus qui épuisent petit à petit les choses", avant de jurer plus tard qu'il "ne l'a jamais trompée". Campello, quant à elle, a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'infidélité derrière la rupture et a déclaré que "l'immaturité" et "l'instabilité" étaient des facteurs du divorce.

Une décision douloureuse

Selon la journaliste espagnole Alexia Rivas, la tension a atteint son paroxysme lorsque le couple s'est disputé sur le terrain alors que Morata et ses coéquipiers de la Roja célébraient leur dernier succès. Rivas a déclaré que Campello voulait seulement qu'elle, Morata, leurs enfants soient sur le terrain pour les festivités, exigeant que les parents et la famille du joueur soient exclus, ce qui a déclenché une explosion. Le journaliste ajoute qu'il n'y a aucun signe de réconciliation et que les avocats travaillent actuellement sur les papiers du divorce.

Morata et Campello vont passer par la procédure de divorce pendant que le joueur de 31 ans continue de s'installer dans son nouveau club, l'AC Milan. Le joueur manquera les prochains matchs de la Ligue des Nations d'Espagne en raison d'une blessure et espère être de retour en action lorsque Milan affrontera Venise le 14 septembre.