Divorce, angoisse, dépression... Morata dans un sale état

L'attaquant de l'AC Milan Alvaro Morata a courageusement parlé de ses problèmes de santé mentale.

L'ancien joueur du Real Madrid a mené l'Espagne au titre de l'Euro 2024 au cours de l'été avant de rejoindre l'AC Milan., divorçant avec son épouse dans la foulée.

Mais avant le début de la compétition en Allemagne, Morata a admis qu'il avait eu du mal à nouer ses propres lacets à un moment donné.

S'adressant à El Partidazo, Morata a déclaré : "Quand vous traversez des moments vraiment difficiles, une dépression, des crises de panique, peu importe le travail que vous faites, la situation que vous avez dans la vie, vous avez une autre personne à l'intérieur contre laquelle vous devez vous battre chaque jour et chaque nuit. Pour moi, quitter l'Espagne était la meilleure option ; je ne pouvais pas le supporter".

"J'ai vécu une période très difficile. Je pensais que je ne pourrais plus chausser mes crampons et retourner sur le terrain. Mais bon, grâce à beaucoup de gens, de Simeone, Koke, Miguel Angel Gil l'année dernière, mon psychiatre, mon entraîneur... nous sommes ce que vous voyez à la télévision et sur les réseaux sociaux, mais souvent ce n'est pas réel.

"Il faut donner une image parce que c'est votre travail. J'ai vécu une période très difficile, j'ai explosé et il est arrivé un moment où je ne pouvais plus enfiler mes crampons, et quand je le faisais, je courais chez moi parce que ma gorge se fermait et ma vision commençait à se brouiller.

Morata sur ses batailles mentales

Morata a ensuite parlé de la préparation avant l'Euro, en disant qu'il ne savait pas s'il serait capable de jouer un autre match un jour.

"Trois mois avant l'Euro, je me demandais si j'allais pouvoir jouer un autre match. Je ne savais pas ce qui m'arrivait mais c'est très compliqué et délicat. À ce moment-là, tu te rends compte que ce que tu aimes le plus au monde est ce que tu détestes le plus, c'est compliqué.

"Chaque fois que je sortais avec eux, j'avais toujours un épisode, parfois sans méchanceté, avec des gens à propos de quelque chose qui s'était passé lors des matchs précédents. Et, à la fin, ils ne voulaient pas non plus faire de shopping, des choses qu'un père normal fait avec ses enfants.

"Il est arrivé un moment où ils me disaient tellement de choses devant eux que j'avais honte d'être avec eux. J'étais une blague facile, une blague pour faire rire la personne à côté de toi."