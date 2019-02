Disparition de Jacques Ferran

Jacques Ferran, l'un des plus grands journalistes sportifs que la France a connu, est décédé ce jeudi à l'âge de 98 ans.

Jacques Ferran n'est plus. Ce matin, à l'âge de 98 ans, est décédé celui qui est considéré comme une référence journalistique et aussi co-fondateur des Coupes d'Europe des Clubs et du Ballon d'Or. Une nouvelle qui attriste toute la famille du football français.

Journaliste puis Rédacteur en chef de l'Equipe au milieu du siècle dernier, Ferran avait aussi été responsable de France Football, le plus célèbre des hebdomadaires de football en France. La qualité de sa plume mais aussi son rôle dans l'évolution du ballon rond sur la scène nationale avaient également marqué ses contemporains. Il avait pris sa retraite en 1985.

L'article continue ci-dessous

Parmi les premiers à s'être exprimés à son sujet et après avoir présenté ses condoléances, il y a eu Michel Platini. Dans un témoignage à L'Equipe, il a déclaré : "je n'ai jamais considéré Jacques Ferran comme un journaliste de terrain, mais comme un philosophe du football. C'était quelqu'un de cérébral qui possédait une réflexion globale sur notre sport. Il était au-dessus de la mêlée. Nous n'étions pas de la même génération, il était très proche de Fernand Sastre (ancien président de la Fédération française de football), et je n'ai pas toujours été d'accord avec ses votes au Ballon d'Or, mais je suis né le 21 juin 1955, qui est aussi le jour officiel de la création de la Coupe d'Europe, alors je suis particulièrement bien placé pour savoir tout ce que le football lui doit. Pour moi, plus encore que la création du Ballon d'Or, il fallait avoir beaucoup de mérite pour mener à bout un projet comme la Coupe d'Europe. On doit d'ailleurs aussi à Jacques Ferran la création de l'UEFA parce que c'est la création de la Coupe d'Europe qui a amené les dirigeants à s'organiser pour ne pas que cette compétition soit uniquement organisée par un journal. Je présente à L'Équipe, ainsi qu'à la famille de Jacques Ferran, toutes mes condoléances".

La LFP et sa présidente Nathalie Boy de La Tour ont également exprimé leur émoi à travers un communiqué : "L’influence de Jacques Ferran a largement dépassé son rôle de journaliste. En étant à l’origine de la création de la Coupe d’Europe et du Ballon d’or, Jacques Ferran fait partie des pionniers du sport moderne. Nous sommes tous en quelque sorte ses héritiers. Le monde du sport est aujourd’hui en deuil. Au nom de la LFP et du football professionnel français, j’adresse toutes mes condoléances à la famille de Jacques Ferran, ses proches et le journal L’Equipe".

La rédaction de Goal transmet aussi à la famille du défunt ses plus sincères condoléances.