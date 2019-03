Discipline, Mandanda écope d'un match ferme

Steve Mandanda a écopé de deux matches de suspension dont un avec sursis, a décidé la commission de discipline de la LFP.

Le portier phocéen Steve Mandanda a écopé de deux matches de suspension dont un avec sursis, comme l'a décidé la commission de discipline de la LFP. L'instance, qui s'est réunie ce mercredi, a statué après l'exclusion du gardien marseillais pour une faute de main hors de sa surface lors du classique disputé le weekend dernier face au .

Et l'international français a été sanctionné de deux matches de suspension dont un avec sursis pour ce geste. Voici, par ailleurs, les autres décisions de la commission de discipline:



LIGUE 1

-26e journée Paris SG-Nîmes du 23 février et usage d'engins pyrotechniques par les supporters de Nîmes: 3000 euros d'amende pour Nîmes

-29e journée Angers-Amiens du 16 mars et usage d'engins pyrotechniques par les supporters d'Angers: 15.000 euros d'amende dont 10.000 avec sursis pour Angers.

LIGUE 2

-Trois matches de suspension: Grejohn Kyei ( )

-27e journée Grenoble- du 1er mars et usage d'engins pyrotechniques par les supporters de Grenoble: 10.500 euros d'amende pour Grenoble

Cette sanction de deux matches dont avec sursis ne devrait pas handicaper l'OM outre-mesure pour la fin de saison du club phocéen, qui espère terminer sur le podium pour disputer la prochaine . Après une période compliquée au début de l'hiver, les Olympiens se sont désormais bien redressés et pointent à la quatrième place du championnat, à six points de .

"On est toujours en course [pour la Ligue des champions]", a précisé le cacique olympien Jacques-Henri Eyraud, interrogé par Le Dauphiné. "Ce qui est certain, à dix journées de la fin, avec la défaite qu’on vient de subir contre Paris (1-3), il ne faut pas plus de deux défaites. Les perspectives sont réelles mais difficiles pour aller chercher cette qualification pour la Ligue des champions. Tout le monde est extrêmement mobilisé. On y croit. On reçoit Lyon à la maison, ça va être un match extrêmement important."