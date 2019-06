Discipline, lourde amende pour le PSG

De nombreux clubs ont été sanctionnés ce mercredi soir, dont le PSG pour « usage d'engins pyrotechniques ».

Les clubs dont les supporters ont utilisé des fumigènes lors des deux dernières journées de et devront passer à la caisse, avec mention spéciale pour le PSG qui s'offre une amende XXL

On parle en effet d'une sanction de 115 000 euros pour « usage d'engins pyrotechniques » pour le club francilien, lequel est également menacé d'une « fermeture pour un match de l'espace visiteur avec sursis » par la LFP.

À noter que Saint-Étienne a aussi été sanctionné à hauteur de 85 000 euros pour « usage d'engins pyrotechniques et déploiement d'une banderole injurieuse » lors de sa dernière rencontre de championnat à domicile, face à Nice, et 22 500 euros une semaine plus tard à Angers, également pour « usage d'engins pyrotechniques ».

Pour l'OGC Nice, l'amende culminera à 50 000 euros pour le même motif. Sans oublier 45 000 euros à , 25 000 euros à Nîmes, 22 500 euros à et 10 000 euros pour Amiens.

En , plusieurs formations ont dû subir le même sort pour les mêmes motifs. À commencer par le (48 000 euros), puis Auxerre (24 000 euros) et Nancy (20 000 euros).