Direction l’Inter pour Onana ?

Le gardien camerounais André Onana pourrait s’engager prochainement en faveur de l’Inter Milan.

Alors que son nom avait circulé pour renforcer les rangs de l’Olympique Lyonnais, le dernier rempart camerounais est susceptible finalement de prendre la direction de l’Italie.

Selon le site italien Calciomercato, l’Inter Milan envisage de faire signer Andre Onana afin d’en faire le remplaçant à long terme de Samir Handanovic dans sa cage.

Agé de 37 ans, Handanovic est à l'Inter depuis près d'une décennie. Il sera, lui aussi, libre de signer où il le veut au terme de l’exercice 2021/2022.

Pour rappel, l'international camerounais sera libre de ses mouvements à la fin de la saison et serait donc disponible sur un transfert gratuit. Dernièrement, il a pu retrouver les terrains d’entrainement à l’Ajax après avoir purgé plusieurs mois de suspension pour cause de dopage.

Onana est déterminé à aller plus haut

Formé à Barcelone, Onana a connu une belle ascension après ses débuts en pro. Sa contribution dans le bon parcours de l’Ajax en C1 en 2009 a été importante, et lui a valu les convoitises des plus grands clubs européens. A l’époque, il avait choisi de rester fidèle à son équipe d’Amsterdam. A présent, à 25 ans, il est déterminé à relever un nouveau challenge.

Cette semaine, dans un entretien à un média du club, le directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars, a expliqué en détails la situation du Camerounais : « Nous avons été très clairs. Nous essayons de prolonger son contrat depuis un certain temps. Cela n'a pas fonctionné. Ensuite, on lui a proposé un transfert lors de la dernière fenêtre de mercato. Cela n'a pas marché non plus. (...) Nous devons aller de l'avant en tant que club. Nous avons fait venir deux gardiens (Jay Gorter et Remko Pasveer). C'est possible qu'il parte cet hiver, mais il faut que ce soit pour une somme d'argent convenable. Sinon, comme je l'ai dit, nous devons prendre des chemins différents. Si l'offre n'est pas à la hauteur des attentes, il partira libre en juin».