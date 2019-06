Direction l'Angleterre pour Gonalons

Le milieu international français, Maxime Gonalons, serait sur le point de s'engager avec une formation de Premier League.

A 30 ans, Maxime Gonalons est en passe de découvrir un quatrième championnat majeur européen. Après la , la et la , l'international français (8 sélection) va prendre la direction de la si l'on en croit une information divulguée par L'Equipe dimanche soir.

Durant la précédente saison, l'ancien capitaine des Gones évoluait à Séville. Gêné par des blessures (fracture du péroné et de la malléole), il n'est apparu qu'en fin d'exercice, disputant les dernières rencontres de la avec les Andalous.

L'article continue ci-dessous

Après ce passage en , il était censé retourner à la Roma, où il a encore deux ans de contrat. Mais, il y a peu de chances pour que les retrouvailles avec la Louve se concrétisent. Les Romains ne comptent toujours pas sur lui, et ne sont donc pas opposés à l'idée de le céder en prêt une nouvelle fois.

Gonalons aurait des touches avec West-Ham et , deux clubs de milieu de tableau dans le championnat anglais. Le choix des Toffees pourrait éventuellement être plus intéressant que celui des Hammers, puisqu'il y retrouverait son ex-partenaire à la Roma, Lucas Digne, et aurait aussi la possibilité de disputer la .