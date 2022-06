Direction l’Angleterre pour Osimhen ?

L’attaquant nigérian Victor Osimhen pourrait quitter cet été Naples pour rejoindre une formation de Premier League.

Newcastle United n'a pas abandonné l'idée de recruter l'attaquant de Naples, Victor Osimhen.

Selon le site Calciomercato.com, Newcastle prépare une "offre monstrueuse" pour recruter Osimhen durant le mercato estival.

Arsenal déjà hors course pour Osimhen

Arsenal avait été présenté comme une destination possible pour l’ex-Lillois. Les Gunners étant désespérément à la recherche d’un atout de qualité en attaque. Mais, ils auraient été découragés par le prix élevé demandé par Naples. Et qui s’élève à 100M€.

Cela pourrait ouvrir la porte à Newcastle. Les Magpies courtisent aussi l'attaquant depuis un certain temps. Et leur pouvoir financier est bien plus conséquent que celui des Londoniens.

La source précise aussi que la préférence d'Osimhen serait de jouer en Premier League dès la saison prochaine. Il pense avoir fait le tour de la Serie A, où sa dernière saison a été tronquée par une grave blessure.

Et Newcastle aurait l'intention de faire une "offre monstrueuse" dans un avenir très proche. On prétend que Naples ne descendra pas en dessous des 100M€ évoqués, ce qui pourrait mettre à l'épreuve les nouveaux propriétaires des Toons.