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Direction Al-Hilal : l’ancienne star brésilienne lâche une bombe sur Rafinha

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Selon nos informations, le milieu de terrain Rafinha fait face à de graves problèmes familiaux et financiers.

L’ancienne star brésilienne Marcos André Batista, mieux connue sous le surnom de « Fambeta », a lâché une bombe sur l’avenir de son compatriote Raphinha, l’attaquant du FC Barcelone.

Selon Sport, qui rapporte ses propos tenus sur le podcast Red Cast, l’ancien attaquant affirme que l’international brésilien traverse des difficultés familiales et financières.

Selon l’ancien international, la situation du joueur est bien plus délicate qu’une simple blessure, laquelle l’empêchera déjà de participer au prochain match du Brésil contre l’Écosse en Coupe du monde.

Il a précisé : « Raphinha traverse de graves problèmes familiaux et financiers. Il prie Dieu pour pouvoir rejoindre le club saoudien Al-Hilal. »

Selon lui, le joueur envisagerait même de s’engager avec Al-Hilal pour prendre un nouveau départ.

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Ces confidences ont surpris les réseaux sociaux, et notamment Igor Padilla, proche du joueur, qui a rétorqué : « Tu devras t’expliquer sur ces mensonges, mon ami. »

Selon lui, ce problème familial, dont il dit avoir été informé par l’entourage du joueur, pourrait même influer sur son avenir proche ; des confidences jugées inappropriées par de nombreux observateurs.

Son contrat avec le FC Barcelone court jusqu’en 2028.

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