Ligue des champions - Demi-finale retour | Liverpool-Barcelone (3-0) : les Reds se mettent à y croire

Dans une interview accordée à Football, l'international espagnol a estimé ainsi que le numéro 10 argentin a su rester le même au fil des années tout en élevant son niveau : "Pour moi, Lionel Messi n'a pas changé. Notre relation a toujours été la même, elle est très bonne. (...) Avec Messi, cela fait sept ans qu'on joue ensemble. Il a fait de moi un meilleur footballeur. J'aime faire des blagues et mettre l'ambiance dans le vestiaire. C'est fondamental, quand on sait le temps qu'on passe tous ensemble. Ça rend le quotidien plus amusant et plus agréable. Le noyau dur de l'équipe est là depuis pas mal d'années maintenant et je fais partie des plus anciens, désormais. J'ai énormément grandi dans ce club".