Dina Ebimbe se confie sur son départ du PSG

Le titi parisien a fait le choix de rejoindre l'Eintracht Francfort après une saison passée sous les ordres de Mauricio Pochettino.

Pas facile de se faire une place au sein de l'équipe première du Paris Saint-Germain, y compris lorsque l'on est formé au sein du club de la capitale. Et ça, Eric Junior Dina Ebimbe l'a bien compris.

Dina Ebimbe veut rester longtemps à Francfort

Passé par les équipes jeunes du club, le milieu de terrain a ensuite été prêté au Havre puis Dijon pour y découvrir le niveau professionnel. "J'ai toujours été quelqu'un de réaliste. Il fallait, à partir de ce constat, arriver à saisir les opportunités au bon moment. Quand le PSG a décidé de supprimer sa réserve, ç'a été le début d'un cheminement pour arriver à rejoindre un groupe professionnel", confie-t-il dans un entretien à L'Equipe.

La saison dernière, le garçon a finalement fait le choix de disputer une saison sous les couleurs de son club formateur : "Dès le début j'ai voulu rester. Pour un joueur formé au PSG, faire une saison au club, c'est un rêve et un objectif. Je me sentais prêt à être dans la rotation.

"Ça n'a pas été évident, mais je voulais tenter le coup. Ça se passait plutôt bien à Paris, j'acceptais mon statut et ma place. Mais je me suis dit aussi que j'avais des objectifs personnels élevés. Est-ce que c'est mieux de faire 15 matches à Paris ou d'aller dans un Championnat où l'exposition est élevée, où on est tolérant avec les jeunes ?"

Une question vite répondue par l'intéressé, qui entend enfin s'inscrire dans la durée sous les couleurs de l'Eintracht : "Cette fois-ci je voulais m'imaginer sur le long terme. Ma carrière est particulière, je n'ai fait qu'une saison à chaque fois dans mes clubs. À 22 ans, il est temps de s'imposer sur un projet de longue de durée. Avec les dirigeants et l'entraîneur, on se comprend parfaitement."