Dimitri Payet : "On s'est dit qu'il ne fallait pas paniquer"

Retrouvez les réactions d'après-match de la rencontre entre Montpellier et Marseille.

Jorge Sampaoli, entraîneur de Marseille : « Marseille a su garder sa mentalité au fil de la rencontre malgré un déficit de 2-0. Le changement tactique de Payet de n°9 à n°10 avec la rentrée de Benedetto a été décisif. Je suis très content des performances de Payet qui joue divinement bien.

Sur l'arrivée de Lionel Messi : « C'est fabuleux pour le foot français. C'est le meilleur joueur du monde ! Même si on sera adversaire c'est génial. C'est le meilleur. »

Steve Mandanda, gardien de Marseille : « On a eu paradoxalement une très très bonne première mi-temps où on prend deux buts coup sur coup. Derrière, on n'a pas baissé les bras. On est remonté au score. Dim (Payet, n.d.l.r.) a fait un gros match, on a fait un gros match. Maintenant, faut réussir à être un peu plus solide derrière. »

Dimitri Payet : « On a eu une première mi-temps frustrante car on avait le ballon et des situation. A la mi-temps on s'est dit qu'il ne fallait pas paniquer et continuer à jouer. On a su tenir sur la longueur en les pressant très haut. On aurait dû mieux faire en première mi-temps. En tant que numéro 9 je dois être plus efficace. Je vais maintenant me reposer car on un match très important la semaine prochaine. »

Olivier dall'Oglio, entraîneur de Montpellier : « On a réussi à faire le plus dur en marquant deux buts. Sur la deuxième mi-temps on a manqué de maîtrise technique. Payet a montré son talent et il a fait la différence. On n'avait pas beaucoup d'occasions par rapport à eux. On a été opportuniste en première mi-temps mais on n'a pas su en profiter.

Andy Delort, attaquant de Montpellier : « On a l'impression qu'on est dominés. On a deux occasions, on marque deux fois. Et derrière... Ce qui est dommage, c'est qu'on prend ce but sur coup de pied arrêté qui est évitable. C'est une belle équipe. On va essayer de garder les points positifs et rectifier ce qui n'a pas été. »

Gaétan Laborde, attaquant de Montpellier : « On est extrêmement déçu, on avait le match en main. On n'a pas su répondre en deuxième mi-temps. On n'a pas été efficace. On a une bonne base de travail. On n'a pas craqué physiquement, c'est une grande équipe en face, on a fait les efforts.