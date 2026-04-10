Diko Ywarb s’apprête à quitter Barcelone

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a exprimé des réserves sur sa propre pérennité à ce poste durant tout le nouveau mandat du président Joan Laporta.

Dans des propos rapportés par le journal espagnol « Sport », Deco a déclaré : « Les deux derniers mois ont été compliqués, mais nous avons réussi à préserver l'équipe de tout cela. Joan Laporta a gagné et il lui reste cinq ans pour consolider le projet actuellement en cours. »

Il est très difficile de planifier à long terme dans ces conditions. Il y a une dimension personnelle qui restera toujours prioritaire pour moi : la famille. Nous verrons comment les choses évoluent. Nous sommes heureux aujourd’hui à Barcelone et il est probable que nous ayons un mandat de cinq ans devant nous, mais je ne sais pas si je resterai pendant ces cinq années, car il faut que le travail soit bien fait chaque saison pour que le projet perdure. »

S’agissant du projet sportif, il se dit fier de la combativité de l’équipe et assure que le club est sur la bonne voie : « L'équipe s'est imposée comme un groupe compétitif, et la victoire en est le résultat. Nous avons reconstruit un groupe capable de lutter pour le titre face à un Real Madrid et un Atlético de Madrid toujours redoutables, ainsi que contre des clubs européens qui recrutent à tour de bras et dépensent plus que nous ces dernières années. »

Nous avons la chance d’avoir de jeunes joueurs qui ont déjà fait leurs preuves, nous avons pris les bonnes décisions sur le marché des transferts, et nous disposons d’une équipe capable de rivaliser. C’est précisément ce que nous continuons de faire. »

Interrogé sur une éventuelle faiblesse défensive, Deco a répondu : « Le problème défensif ne tient pas à un seul joueur, mais à une philosophie. Notre entraîneur privilégie un jeu offensif et un pressing haut ; quand l’intensité baisse et que l’équipe ne parvient plus à récupérer le ballon dans les zones avancées, des espaces se créent derrière. Mais, globalement, nous avons déjà franchement progressé sur ce point. »



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