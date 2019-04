Dijon-Rennes (3-2), "un jour particulier" pour Wesley Saïd

Buteur contre son club formateur le jour de ses 24 ans, Wesley Saïd n'a pas caché sa joie après le succès du DFCO contre Rennes (3-2).

Il a tenté, provoqué, dribblé, frappé, mais il a dû attendre les dernières minutes pour inscrire ce but venant couronner toute cette activité. Wesley Saïd est l'homme à ressortir de ce Dijon-Rennes spectaculaire, ce vendredi soir. Son subtil enchaînement feinte de frappe - plat du pied gauche a permis au club bourguignon de récolter un précieux succès dans la lutte pour le maintien.

"Depuis on est beaucoup mieux, on prend conscience de la situation"

Interrogé au micro de beIN Sports, le polyvalent attaquant a d'abord joué la carte du collectif. "C'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté aujourd'hui, je pense qu'on a mis tous les ingrédients en place pour faire un bon résultat. On a mené à chaque fois, on n'a pas du garder le score mais au final on a su faire les bons efforts pour l'emporter à la fin", a-t-il savouré. "Depuis Lyon on est beaucoup mieux, on fait les efforts tous ensemble. On prend conscience aussi de la situation, on sait qu'on a tous envie de se maintenir avec le club. On fait tous les efforts, en espérant que ça paye". a en effet remporté 2 de ses 3 derniers matches de (1 nul), soit autant que lors de ses 27 précédents (6 nuls, 19 défaites).

Mais la satisfaction de Wesley Saïd était aussi personnelle puisque le héros de ce match a brillé contre le , qui n'est autre que son club formateur, le tout le jour de ses 24 ans ! "C'est un jour particulier pour moi car c'est mon anniversaire et en plus c'était contre mon club formateur donc je leur souhaite une bonne continuation, en espérant qu'on arrive à se maintenir", a-t-il ajouté, fair-play.

Avec 4 buts en cette saison, Wesley Saïd est tout simplement le meilleur buteur du club bourguignon, devant Julio Tavares (3 réalisations). Il a marqué 2 buts lors de ses 3 derniers matches dans l’élite et a prouvé qu'il pourrait bien être l'homme providentiel du DFCO dans cette mission maintien.