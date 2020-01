Dijon-Lille (1-0) - Les Dogues devront attendre pour le podium

En s'inclinant sur la pelouse d'un DFCO méritant, le LOSC a manqué l'occasion de prendre place sur le podium de la Ligue 1, ce dimanche (1-0).

Restant sur une gifle reçue sur le terrain de l'AS (5-1) en , le LOSC, 18ème équipe du championnat hors de ses bases, avait l'occasion de s'emparer de la 3ème place du classement, ce dimanche, en cas de succès face au DFCO. Problème, si les Dogues voyagent mal, les Dijonnais, eux, restaient sur sept matches de rang sans la moindre défaite devant leurs supporters. Et la physionomie de la rencontre n'a pas fait mentir les statistiques. Bien au contraire...

Du jeu, des rouges et des Dogues en difficulté

En effet, malgré une composition résolument offensive sur le papier, avec les présences combinées de Victor Osimhen, Jonathan Ikoné, Renato Sanches et Luiz Araujo au coup d'envoi, le LOSC n'a pas été aussi inspiré qu'à l'accoutumée, gêné par une équipe dijonnaise joueuse et disciplinée. Dès la première minute de jeu, les locaux se procuraient d'ailleurs une énorme occasion, mais Mike Maignan veillait au grain.

Durant un premier acte mouvementée et marqué par l'exclusion précoce de Hamza Mendyl (21e) pour un pied haut, les deux équipes se livraient à un affrontement ouvert, et mettaient à contribution les deux gardiens du soir. Si le score était nul et vierge à la pause, n'avait besoin que de deux minutes au retour des vestiaires pour ouvrir le score. Trouvé dans la surface, Julio Tavares, lancé, fusillait Mike Maignan d'une demi volée puissante (47e).

Dans la dernière demi-heure, passait à son tour à 10, quand Boubakary Soumaré écopait logiquement d'un second carton jaune synonyme d'expulsion. En fin de match, la fatigue commençait à se faire sentir de part et d'autre, et le score n'évoluait plus. Grâce à ce succès mérité, le DFCO est 16ème et gagne une place au classement, tandis que les Nordistes restent 5èmes, et manquent l'occasion de prendre place dans le trio de tête.