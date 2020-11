Digne : "Everton vise l'Europe après un début de saison parfait"

Lucas Digne se veut ambitieux après le très bon début de saison des Toffees, plus en difficulté depuis quelques matchs en Premier League.

Le latéral gauche d' Lucas Digne a déclaré que l'équipe de Carlo Ancelotti vise à se qualifier pour l'Europe à la fin de la saison après avoir fait un départ "parfait".

Les Toffees occupent la septième place du classement avec 13 points et, bien qu'ils aient perdu leurs trois derniers matches consécutifs, le Français est confiant dans leur capacité à retrouver leur forme de début de saison qui leur a permis de s'imposer quatre fois de suite.

Il a mis les récents dérapages sur le compte des blessures et des suspensions qui ont frappé Everton de plein fouet ces derniers temps et insiste sur le fait que le début de saison n'a pas été surperformant pour les Toffees.

"Nous avons eu un début de saison parfait, puis nous avons rencontré quelques bosses sur la route, mais nous allons rebondir maintenant", a-t-il déclaré à Goal lors de cette trêve internationale.

"Nous avons perdu un peu de rythme et d'élan, mais nous manquions de joueurs lors des derniers matchs en raison de blessures et de suspensions. Nous serons bientôt de retour sur la bonne voie, c'est certain.

"Pour moi, notre bon départ n'a pas été une surprise. Nous avons montré notre vrai niveau. Le club a bien réussi sur le marché des transferts, nous sommes donc un bon groupe de joueurs - et un grand manager avec une expérience incroyable dans le football de haut niveau. C'est une période passionnante pour être à Everton en ce moment. Nous allons revenir à notre meilleur niveau et nous serons une équipe forte cette saison."

En effet, Digne est convaincu de pouvoir aider le club à revenir en Europe - et il n'exclut même pas la .

"Everton a l'ambition de jouer la Ligue des champions, et moi aussi, parce que cela me manque", a déclaré l'ancien défenseur du Barça et du .

"J'étais habitué à jouer pour des clubs qui étaient toujours en Ligue des champions. Mais la compétition pour les quatre places de la Ligue des champions en est très dure. Mais il ne fait aucun doute que nous visons l'Europe."

Digne s'est épanoui en Premier League, où il a saisi avec enthousiasme l'occasion de jouer régulièrement au football.

"Je viens d'entrer dans mon meilleur âge en tant que joueur de football, à 27 ans, et je crois que lorsque je regarde mes performances, cette saison a commencé plus ou moins comme la saison dernière et la saison précédente", poursuit l'intéressé.

"Je joue à un niveau constant depuis longtemps. Les statistiques le montrent. Je ne prends pas autant de coups de pied arrêtés que j'en ai l'habitude ici, mais à part cela, c'est plus ou moins la même chose pour moi. J'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois.

"J'aime donner un coup de main. Je suis un défenseur, et la défense est le numéro un - mais attaquer en centrant, en faisant des passes et en tirant fait partie du rôle d'arrière gauche dans le jeu moderne et en Premier League. Je suis heureux quand mon centre ou ma passe décisive se transforme en but, et j'apprécie les bonnes statistiques d'attaque.

"Mais je suis également heureux des bonnes statistiques concernant les duels aériens gagnés, les dégagements, etc. J'apprécie à la fois la partie défensive et la partie offensive du métier d'arrière gauche.

"Quand j'ai choisi de quitter le Barça, cela a été difficile, parce que j'aimais jouer au Barça. Mais je voulais jouer tous les matches - et je l'ai fait depuis que je suis arrivé en ."

Un aspect du jeu qui a manqué à Digne ces derniers mois, ce sont les fans.

"C'est tellement étrange de jouer un grand match dans un stade vide sans les supporters, surtout dans notre propre stade, a-t-il déclaré. Fondamentalement, tout est différent sans les fans : toute l'atmosphère, de sentir leur dévouement, leur joie, leur passion. Nous aimons partager ces émotions avec eux.

"Les supporters sont le cœur et l'âme du football, et nous jouons toujours pour eux, même s'ils ne sont pas là - mais ils nous manquent énormément."

Digne est actuellement avec l'équipe de et a été l'un des rares à surnager lors de la défaite 2-0 contre la Finlande en milieu de semaine, à l'occasion de sa 33e sélection. Il a maintenant pour objectif de jouer à l' , qui a été reporté.

"Quand je joue pour la France, j'apprécie toujours énormément car cela signifie beaucoup pour moi de représenter mon pays. Je suis fier de chacune de mes sélections.

"Bien sûr, j'ai l'Euro l'été prochain comme une ambition, un objectif. Je travaille dur tous les jours, je me concentre sur chaque match - et ensuite, c'est à l'entraîneur de décider.

"Je crois que nous avons un groupe de joueurs fantastique et que nous pourrions avoir un Euro extraordinaire. Nous avons un potentiel énorme. Avec notre qualité, nous devrions toujours avoir de grandes ambitions."