Diffusion Auxerre - Lille : Chaîne TV, streaming et où voir le match ?

Auxerre défie Lille à l'Abbé-Deschamps. Entre invincibilité des Dogues et solidité auxerroise à domicile, le spectacle promet d'être au rendez-vous !

Auxerre accueille Lille ce vendredi soir au Stade de l’Abbé-Deschamps, dans un duel crucial pour deux équipes aux dynamiques contrastées en Ligue 1.

Auxerre à la relance

Promu cette saison, Auxerre avait surpris en début de championnat, défiant les pronostics pessimistes avec des performances impressionnantes, notamment une victoire éclatante à Marseille. Mais depuis décembre, la magie semble s'être dissipée. Avec seulement deux points pris en quatre matchs et une élimination surprise en Coupe de France face à Dunkerque, Christophe Pelissier et ses hommes peinent à retrouver leur superbe.

Leur dernière sortie contre Strasbourg, où ils ont mené avant de s’effondrer en seconde période pour s’incliner 3-1, symbolise leurs difficultés récentes. Désormais 9es, les Auxerrois se retrouvent à égale distance du podium européen et de la zone rouge. Pourtant, leur solidité à domicile pourrait être leur salut. Avec 17 points glanés à l’Abbé-Deschamps, seuls le PSG et Nice font mieux en Ligue 1. Une victoire contre Lille relancerait leurs espoirs.

Lille en quête d’histoire

De leur côté, les Dogues de Bruno Genesio ont l’opportunité d’égaler un record vieux de plus de 40 ans : une série de 19 matchs consécutifs sans défaite. Déjà invaincus depuis 18 rencontres toutes compétitions confondues, les Lillois abordent ce déplacement avec confiance, même si leur série reste marquée par un nombre élevé de matchs nuls.

Le dernier en date, face à Nantes (1-1), illustre leur incapacité à convertir leur domination en victoires, un problème qui freine leurs ambitions de rattraper Marseille et Monaco au classement. Mais avec seulement une défaite lors de leurs 12 derniers matchs disputés un vendredi soir, Lille apprécie ces rendez-vous sous les projecteurs.

Entre une équipe d’Auxerre déterminée à renouer avec le succès et des Dogues prêts à écrire l’histoire, cette confrontation s’annonce passionnante et pourrait redistribuer les cartes dans la lutte pour les places européennes.

Horaire et lieu du match

Vendredi 10 janvier 2025

17e journée de Ligue 1

A 21h05, heure française

Stade Abbé-Deschamps (Auxerre)

Auxerre - Lille

Les compos probables du match Auxerre - Lille

Auxerre : De Percin ; Joly, Diomandé, Jubal, Akpa, Mensah; Diousse, Owusu, H. Traoré, G. Perrin; Sinayoko.

Lille : Chevalier ; B. Diakité, Alexsandro, Mandi, Gudmundsson ; Mukau, André, Haraldsson – Baker, Cabella; J. David.

Sur quelle chaine suivre le match Auxerre - Lille

La rencontre entre Auxerre et Lille sera à suivre ce vendredi 10 janvier 2025 à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

DAZN

DAZN : Pass exclusif mi-saison à 69€ ! Vous n'avez pas encore votre abonnement DAZN? Offrez-vous tous les matchs jusqu'à la fin de la saison pour 69€ ! Streamez tous les matchs de votre équipe favorite, mais aussi toute la Ligue 1 McDonald's, avec 8 matchs en direct et 1 en décalé chaque journée de championnat.