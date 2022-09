Dieng, Gouiri, Laborde, Cavani : Rivère revient sur le mercato de l'OGC Nice

Le président de l'OGC Nice analyse le mercato de son club avec l'imbroglio Dieng, qu'il ne désespère pas de faire venir.

Le mercato d'été a fermé ses portes le jeudi 1er septembre. La dernière journée a été très agitée pour l'OGC Nice et son président, Jean-Pierre Rivère, a analysé les mouvements effectués dans l'émission « Gym Tonic ».

Sur l'échec du recrutement de Bamba Dieng

A 22h20, jeudi soir, c'était fait. Trois minutes après, ça ne l'était plus. Un souci à la visite médicale. On pense surtout au joueur. On espère toujours le faire venir. On va discuter avec Marseille, essayer de trouver une solution. Avec Dieng, le mercato aurait été parfait.

Sur le départ d'Amine Gouiri, qui n'a pas confirmé les attentes placées en lui

Amine, on l'a vu performer, après, on l'a vu dans la difficulté, à la peine. Ce n'est jamais bon de le voir comme ça. On a essayé de le remettre sur les rails… On lui avait donné la parole qu'à 40 millions on le laisserait partir. Là, il part à 30, on récupère Laborde à un prix intéressant. C'est un bon deal, et pour lui, et pour Rennes, et pour nous. Chacun y trouve son compte. Ce n'est pas vraiment un échange, car il y a un transfert de chaque côté, mais on a trouvé cela opportun.

Sur la rumeur Cavani à Nice

On a essayé. On avait 1 % de chance au départ. Il y avait de très gros montants en jeu. On est allé voir l'actionnaire, Ineos a donné son feu vert. On est arrivé jusqu'à une chance sur deux. Cela ne s'est pas fait, c'est comme ça. Avec le recul, je suis content d'avoir fait Laborde. Pépé et Cavani une seule saison, cela aurait pu être compliqué en vue de la saison prochaine.