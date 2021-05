Diego Simeone s'incline devant la Premier League

Le boss de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a admis que les clubs de Premier League ont actuellement une longueur d'avance sur ceux de la Liga et du reste des ligues majeures d'Europe.

Simeone vient de guider l'Atletico vers son deuxième titre de la Liga en l'espace de sept ans, portant à neuf son total de trophées en charge du club.

Los Rojiblancos ont coiffé les deux clubs les plus titrés de l'histoire du football espagnol au poteau, mais ils ont quitté la Ligue des championsux mains de Chelsea - qui a terminé à la quatrième place de la Premier League.

Chelsea a ensuite organisé une finale entièrement anglaise contre Manchester City et Simeone admet que la Premier League est plus forte que la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1 et la Serie A pour le moment.

"Je pense que oui (les clubs de Premier League sont les meilleurs d'Europe", a déclaré l'Argentin à ESPN. «Le championnat anglais est très fort. Premièrement, ils ont un investissement économique de tous les clubs qui est très égal et très fort.

«Dans les autres championnats, il y a toujours deux clubs: Paris, le Bayern, Barcelone et Madrid. En Angleterre, Liverpool, Manchester, City ou Chelsea peuvent gagner. C'est un championnat plus égal.

"Quand on voit qui a atteint les demi-finales, et Chelsea et City [sont en finale], ça montre le bon moment du football anglais."



L'Atletico a perdu le match aller des 8es de finale de C1 contre Chelsea 1-0 sur un terrain neutre en Roumanie, avec des restrictions de voyage en Espagne à l'époque empêchant le match de se jouer au Wanda Metropolitano.

Simeone estime que son équipe n'a pas eu de chance dans ce match, mais n'a aucune excuse pour leur défaite 2-0 au match retour à Stamford Bridge et s'attend à ce que les Blues soit en forme contre City samedi soir.

"Nous avons joué en Roumanie à cause du Covid, ce qui était un problème supplémentaire."

"Dans le deuxième match, ils ont été supérieurs et nous sommes heureux que l'équipe qui nous a éliminés ait atteint la finale. J'aime vraiment le jeu de Chelsea. Ce sera un grand match parce que City a une excellente équipe."