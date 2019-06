Diego Maradona : "Les médecins me demandent d’arrêter"

Via un post Instagram, Diego Maradona a annoncé qu'il mettait un terme à son aventure sur le banc des Dorados (Mexique) pour préserver sa santé.

"Je suis triste pour mes garçons" , avait commenté sobrement la légende du football argentin le 6 mai dernier, suite à la défaite après prolongations (0-1) en finale retour d'accession des Dorados de Sinaloa, qui resteront donc dans l'antichambre de l'élite du football mexicain. Ce soir là, l'équipe entraînée par Diego Maradona s'était inclinée face à l'Atlético San Luis après avoir obtenu le match nul à l'aller (1-1), laissant craindre un départ d'El Pibe de Oro.

En effet, alors qu'il avait repris en main cette équipe mexicaine en septembre dernier en obtenant des résultats convaincants, Diego Maradona n'est pas vraiment du genre à s'installer dans un projet sur la durée, alors qu'il a eu l'habitude de changer régulièrement d'équipe, après notamment des expériences en Biélorussie et aux Émirats Arabes Unis. Ce vendredi, cette habitude s'est confirmée, l'ancienne star de l'Albiceleste ayant annoncé son départ sur Instagram.

"Je dois penser à moi et à ma santé"

"Salut tout le monde. Je voulais préciser que mon adieu aux Dorados est lié à ma santé. Aujourd'hui, malheureusement, je dois rester à l'écart et quitter le club où ils m'ont fait sentir comme chez moi. Je remercie tous ceux qui en font partie", s'est d'abord justifié Diego Maradona. ​

"Aujourd'hui, je dois penser à moi et à ma santé. Les médecins me demandent d’arrêter, parce que les années passent et que je ressens de plus en plus de douleur. Je dois faire deux opérations que j'ai reportées il y a longtemps. Cela demande du temps et du repos, et je crois que c’est le moment. Honnêtement, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je remercie tous ceux qui pensent toujours à moi. J'espère avoir laissé le nom du club tout en haut et je veux dire aux gens des Dorados que nous serons unis pour toujours. À bientôt !" , a ensuite écrit la légende, dans un message sous le signe de l'émotion.