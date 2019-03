Diego Godin bat le record de sélections avec l'Uruguay

Titulaire lors de la large victoire de l' contre la (4-0) pour le compte du tournoi amical de la China Cup, Diego Godin a honoré ce lundi sa 126e cape. C'est le record absolu dans son pays.

Le défenseur de l'Atletico Madrid, et futur sociétaire de l'Inter de Milan, a dépassé son partenaire Maxi Pereira, qui comptait 125 capes depuis juin dernier. Avant ce duo, c'est Diego Forlan qui détenait la meilleure marque avec 112 apparitions sous la tunique de la Celeste.

L'article continue ci-dessous

126 - Diego Godín is now the most capped player in the history of the Uruguay 🇺🇾 national team (126 games, 8 goals). Legend. pic.twitter.com/ghqg4kuNLI