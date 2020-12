Diego Costa vers un retour en Premier League

N’étant plus indiscutable à l’Atlético Madrid, Diego Costa est pressenti pour retourner en Premier League.

Diego Costa n’a plus que six mois de contrat avec l’ . A moins d’une surprise, il ne sera pas prolongé chez les Rojiblancos. La tendance actuellement est clairement à une séparation.

L’international ibérique pourrait se diriger vers la , un championnat où il a déjà évolué entre 2014 et 2017 sous le maillot de . D’après El Mundo Deportivo, et l’auraient dans le viseur. Chez les Spurs, il retrouverait son ancien manager chez les Blues, en l’occurrence José Mourinho.

Diego Costa a aussi des touches avec le Fenerbahçe d’Istanbul et le Napoli selon la même source. Il n’est donc pas à court de sollicitations, alors qu’il n’a joué que 7 matches cette saison (pour seulement 2 buts marqués).

Diego Costa s’en remet à ses dirigeants

Diego Costa attend maintenant un signe de sa direction pour savoir ce qu’il doit faire. Récemment, dans la presse, il a affirmé être ouvert à n’importe quelle option. «Je laisse le club décider de mon avenir, a-t-il indiqué. A aucun moment je n'ai voulu entrer en conflit être un problème ici, bien au contraire. Je l'ai dit très clairement au club. Je disais que s'ils me vendaient, s'il y avait une possibilité de me transférer, je partirais, s'ils voulaient que le licenciement soit gratuit, je l'accepterais aussi. J'ai parlé avec le club, avec l'entraîneur, j'ai dit très clairement ce qui se passait. Je leur ai dit que je vais continuer à me battre pour ma place si les blessures m’épargnent. Mais s'ils jugent que je dois partir alors je le ferai, il n’y a pas de souci ».

Durant la campagne en cours, Diego Costa n’a joué 207 minutes en cumulé pour la formation de Simeone. Il n’est que le 20e joueur le plus utilisé de l’effectif madrilène. Son statut est beaucoup plus fragile que celui qu’il avait lors de son premier passage au club (2012-2014).