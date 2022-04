Didier Ollé-Nicole après l'élimination du PSG : "Fier de cette équipe et de notre parcours"

Quels sont vos regrets après cette élimination face à l'OL ?

Notre efficacité défensive sur le match aller et notre manque d'efficacité offensive sur la seconde période. J'ai des regrets pour les filles que ça ne soit pas passé. Elles ont été merveilleuses de générosité. Quand on est menés sur la première action lyonnaise c'est difficile. Mais elles ont démontré beaucoup de choses ensuite. Malheureusement après avoir égalisé, il fallait marquer ce deuxième but et je pense qu'avec l'appui du public ça aurait été difficile ensuite pour nos adversaires.

Vous avez vécu une saison particulière et agitée. N'êtes-vous pas frustrés ?

Oui bien sûr. Quand on débute un championnat, on sait que sauf pépin ou une surprise, c'est un mano à mano entre le PSG et Lyon. Il y a encore trois matchs et l'OL a un match décisif ce week-end contre le Paris FC qui se construit bien et une rencontre contre nous. Notre objectif en C1 était d'arriver dans le dernier carré car on sait que ces matchs-là se jouent sur des détails. Je suis fier de cette équipe avec des joueuses qui produisent du jeu et qui ont fourni vingt bonnes premières minutes et une belle seconde période. En face, il y a une belle équipe lyonnaise qui a été efficace et elles ont un jeu aérien au-dessus de la moyenne. Beaucoup de fierté pour notre parcours, il reste des matchs de championnat et une finale de coupe. Et c'est important de ramener un titre pour ce club qui est jeune et qui en a peu.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Barbora Votikova ?

C'est vrai que l'on ne voit pas bien ce qu'il se passe sur les images. C'est une torsion du genou, il faut attendre lundi matin pour faire des examens complémentaires. Il faudra voir à froid ce qu'elle a.

Est-ce que la différence entre vous et les Lyonnaises ne se fait pas aussi sur la profondeur de banc et l'expérience?

C’est certain. On connaît l’historique de Lyon. J’ai entendu deux ou trois Lyonnaises cette semaine parler de cette expérience. On a une équipe plus jeune mais des joueuses qui ont aussi l’expérience du haut niveau grâce aux sélections. Elles ont l’habitude de se frotter au gotha du football mondial. L’écart entre les deux équipes n’a pas été important. Ramona (Bachmann) entre en jeu et a de l’expérience. Laurina (Fazer) est une joueuse d’avenir dans les années qui viennent. Mais on a une vingtaine de joueuses. Lyon en possède 4 ou 5 de plus. Malgré les pépins qu’on a eus, l’équipe est restée soudée et collective. Il faut être bon perdant mais, franchement, sur le match, collectivement, on a démontré des choses intéressantes.