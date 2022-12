Didier Deschamps salue la montée en puissance de Dayot Upamecano pendant la Coupe du monde

Ce mardi, Didier Deschamps a grandement complimenté la progression de Dayot Upamecano depuis le début de la Coupe du monde 2022.

À la veille de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc, l’équipe de France se prépare à ce grand rendez-vous et sait où elle va. Malgré l’hécatombe qui a frappé les Bleus avant le début de la compétition, Didier Deschamps semble avoir trouvé la formule pour emmener son équipe le plus loin possible dans la compétition, avec maintenant deux matches qui les séparent de la défense de leur titre remporté en 2018.

Deschamps admire la progression d’Upamecano

Parmi les nouveautés apportées par le sélectionneur des Bleus dans ce Mondial figure Dayot Upamecano, qui a été titularisé en défense centrale dès le premier match face à l’Australie suite au forfait de Presnel Kimpembe. Dans l’axe gauche, bien que Deschamps préfère un gaucher dans ce rôle, le défenseur du Bayern Munich s’est tout de suite montré rassurant, lui qui avait du mal à s’aligner sur son niveau en club lors de ses premières sélections, et a continué à monter en puissance au fur et à mesure des matches. Ce mardi en conférence de presse, DD a salué le déblocage de son défenseur sous le maillot bleu. « Dayot avait, sur le plan psychologique, quelque chose qui le freinait dans son expression par rapport à ce que je pouvais voir dans ses matches au Bayern. C’est son mérite, il se sent plus relâché, plus en confiance, ce qui lui a permis de montrer toute ses qualités. C’est un défenseur qui va vite, qui est bon au duel, il a une bonne qualité de relance », a expliqué l’ancien entraîneur de l’OM.

Et si le défenseur de Stuttgart a souvent été contesté et critiqué lors de ses premières apparitions en sélection nationale, Deschamps n’a jamais cessé de croire en lui, et il se conforte dans son choix aujourd’hui. « C‘est un joueur ouvert, souriant. Quand le potentiel est là, c’est quelque chose qui doit se passer à un moment ou un autre. Je ne regrette pas d’avoir insisté avec lui », a-t-il ajouté. Face au Maroc mercredi, le sélectionneur français devrait de nouveau faire confiance à Upamecano dans sa défense.