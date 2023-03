Ce lundi en conférence de presse, Didier Deschamps a annoncé son choix pour le poste de gardien de but.

L'équipe de France s'apprête à passer un cap dans son histoire. Gardien des Bleus depuis 2008, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale après la Coupe du monde, lors de laquelle il est devenu le joueur les plus capés de l'histoire de la sélection avec 145 matches joués. Alors qu'un hommage lui sera rendu, ainsi qu'à Steve Mandanda, Raphaël Varane, Karim Benzema et Blaise Matuidi vendredi au Stade de France à l'occasion du match contre les Pays-Bas, le portier de Tottenham verra son successeur dans les buts français.

Deschamps choisit Maignan comme numéro un

Alors que les prétendants aux trois places de gardien sont nombreux, Didier Deschamps a choisi Mike Maignan, Alphonse Aréola et Brice Samba pour les deux matches de la fin du mois de mars. Présent en conférence de presse ce lundi, DD a annoncé son choix pour la place de numéro un. Et comme on s'y attendait, c'est le gardien de l'AC Milan qui a remporté le gros lot. "Le poste de numéro un sera pour Mike Maignan. Je vais avoir des discussions aussi. Il y aura une hiérarchie, c'est important", a-t-il expliqué.

Parti chez les Rossoneri en 2021 après avoir été champion de France avec Lille, Maignan a ensuite remporté le Scudetto avec le club lombard et est devenu l'un des meilleurs gardiens de Série A. Alors qu'il compte seulement cinq sélections avec les Bleus, l'ancien Parisien s'apprête à franchir un grand cap dans sa carrière.