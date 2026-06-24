Dick Schreuder met fin aux spéculations et clarifie son avenir au NEC

Dick Schreuder restera aux commandes du NEC la saison prochaine, comme l’entraîneur l’a confirmé mercredi à Voetbal International. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs indiquaient déjà que Schreuder souhaitait poursuivre l’aventure avec le club de Nimègue.

Début juin déjà, le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin indiquait que l’entraîneur souhaitait rester au sein du club, grande révélation de la saison écoulée. Wilco van Schaik, le directeur général, avait pour sa part affirmé que Schreuder resterait « à cent pour cent » à NEC.

L’entraîneur de 54 ans met ainsi fin au moindre doute : « J’ai un contrat à durée indéterminée. Si les résultats sont bons, d’autres clubs s’intéresseront à moi, mais partir n’a jamais été une option », assure-t-il.

Il assure avoir pris sa décision depuis longtemps, motivé par les nombreux défis restant à relever avec un club qui disputera une compétition européenne la saison prochaine. « J’avais déjà pris cette décision dans ma tête depuis longtemps », explique-t-il.

« J’ai vraiment hâte de relever ce défi au NEC, avec en prime l’aventure européenne. C’est vraiment un défi de taille pour le club. Ce sera une première pour beaucoup et nous avons vu, dans d’autres clubs qui n’y sont pas habitués, comment cela peut se passer. »

Cette saison, il a surpris tout le monde en menant son équipe à la troisième place grâce à un football attrayant, synonyme de qualification européenne.

Mercredi, il a lancé avec son groupe la préparation de l’exercice à venir, dont le premier grand rendez-vous sera le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.