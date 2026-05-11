Dick Advocaat revient finalement à la tête de la sélection de Curaçao et dirigera l’équipe le mois prochain lors de la Coupe du monde aux États-Unis. L’entraîneur de 78 ans succède à Fred Rutten, qui se retire après les vives tensions qui ont éclaté au sein de l’équipe et du staff technique de Curaçao.

Vendredi encore, son retour semblait exclu : la fédération curaçaoise maintenait Rutten en poste. Mais, après des discussions intensives tout au long du week-end, elle a finalement décidé de replacer Advocaat à la tête du groupe. Cette décision répond au souhait exprès des joueurs et de plusieurs sponsors clés, dont le principal, Corendon.

Selon des sources bien informées, les internationaux de Curaçao ont clairement fait savoir, lors d’une réunion chargée d’émotion, qu’ils préféraient se rendre à la Coupe du monde avec Advocaat plutôt qu’avec Rutten. Le président de la fédération, Gilbert Martina, a appris par le conseil des joueurs que la confiance accordée à l’entraîneur expérimenté originaire de La Haye était nettement plus grande qu’envers Rutten, qui avait dirigé deux matchs amicaux après le départ d’Advocaat.

Fin avril, lorsque sa situation personnelle s’est améliorée, l’espoir d’un retour de l’entraîneur très apprécié s’est immédiatement renforcé au sein du groupe. Advocaat avait démissionné en février pour des raisons familiales, mais les joueurs ont ensuite insisté auprès de la fédération pour qu’il soit réengagé.

Outre les résultats décevants — deux défaites contre la Chine et l’Australie —, c’est surtout la méthode de travail de l’ancien coach du PSV, de Feyenoord et de Schalke 04 qui a généré des frictions. Rutten avait intégré plusieurs nouveaux membres à son staff, mais la cohabitation avec une partie de l’encadrement en place s’est révélée difficile.

Le sponsor principal, Corendon, a également joué un rôle clé dans ces événements. Son propriétaire, Atilay Uslu, a pris le parti des joueurs et a exercé une forte pression sur la fédération de football pour qu'elle rappelle Advocaat. La menace de mettre fin au sponsoring après la Coupe du monde a encore accru la tension au sein de la fédération.

Constatant un groupe divisé et une préparation compromise, Martina et Rutten jugent la situation intenable ; le sélectionneur décide alors de se retirer. Aussitôt, Advocaat se dit prêt à revenir si Curaçao en manifeste le besoin.

Dès lundi matin, il est apparu que Rutten ne s’était pas rendu à Curaçao pour la présentation de la sélection mondiale. En coulisses, la fédération préparait déjà le retour officiel d’Advocaat.