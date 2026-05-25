Dick Advocaat prend une mesure ferme à l’encontre de « Vandaag Inside »

Dick Advocaat est en conflit avec l’émission « Vandaag Inside ». Le sélectionneur de Curaçao a refusé lundi, en conférence de presse, de s’entretenir avec la journaliste de SBS6 Noa Vahle, selon les révélations de Wilfred Genee lors de la diffusion du jour.

Selon Genee, Vahle était bien présente pour recueillir les propos du sélectionneur, mais s’est heurtée à un refus catégorique. « Dick tenait une conférence de presse aujourd’hui et ne voulait pas nous parler. Noa était là. Qui peut dire “non” à Noa ? », a déclaré le présentateur en direct.

Les relations s’étaient déjà détériorées la semaine précédente : le technicien expérimenté avait exprimé son agacement après des propos tenus au sujet de sa fille dans l’émission. Il a notamment mal supporté les remarques acerbes de Johan Derksen.

Derksen, récemment critique envers le technicien néerlandais pour son retour à la tête de la sélection de Curaçao, a affirmé que « les avis sont partagés » sur la gravité de la maladie de la fille d’Advocaat, laissant entendre que le sélectionneur avait quitté l’île par simple nostalgie.

La semaine passée, Derksen a même reconnu regretter d’avoir soutenu le technicien néerlandais au détriment de son successeur, Fred Rutten : « Nous avons commis de graves erreurs journalistiques en le soutenant, simplement parce que nous l’apprécions. »

Sur la chaîne YouTube de l’émission, René van der Gijp a par la suite révélé que l’ancien sélectionneur avait exprimé son agacement par l’intermédiaire de leur ami commun, Casper van Eijck. Selon Van der Gijp, Advocaat a d’abord appelé Van Eijck après la diffusion, puis ce dernier a pris l’initiative de le contacter pour évoquer ses griefs.

« Tu sais comment est Dick. Après l’émission, Dick a appelé Casper, qui m’a aussitôt appelé pour me dire : « Ce n’est pas possible, tout de même ? » J’ai rétorqué : « Oui, mais Casper, si tu dis à Johan qu’il ferait mieux de ne pas en parler, il t’ répondra : “C’est moi qui décide, pas toi.” » Van der Gijp a également précisé que l’état de la fille d’Advocaat était extrêmement grave. « Elle est atteinte d’un cancer du poumon métastatique. »