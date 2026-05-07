Dick Advocaat pourrait finalement devenir le sélectionneur de Curaçao cet été, en Coupe du monde, comme l’a révélé Wilfred Genee jeudi soir dans l’émission « Vandaag Inside ». Bien que Fred Rutten occupe actuellement le poste, la fédération de football débat toujours pour désigner l’entraîneur principal de la « Blue Wave » lors de la phase finale.

Selon l’animateur, le technicien néerlandais – qui avait démissionné fin février pour raisons familiales – n’est pas encore éliminé de la course. « Actuellement, la fédération de football de Curaçao discute pour désigner le sélectionneur », a-t-il indiqué sur le plateau de Vandaag Inside. « Dick reste une option. La fédération penche pour Rutten, mais les joueurs, la population de l’île et les sponsors aimeraient beaucoup le voir revenir. »

Johan Derksen partage cet avis : « Je pense que les joueurs sont plus importants que la fédération. »

Derksen souligne toutefois que la fédération doit gérer avec prudence la situation concernant Rutten, arrivé aux commandes fin février seulement.

Selon Genee, des pourparlers sont déjà en cours : « Ils discutent activement, je pense qu’ils ont aussi échangé avec Dick. » Le comité directeur de la fédération, composé de cinq membres, examine toujours qui, de Rutten ou Advocaat, aura finalement la préférence.

Advocaat avait mené Curaçao à une qualification historique pour la Coupe du monde, avant de démissionner peu après pour raisons familiales. Rutten lui avait alors succédé.

Les débuts de Rutten ont été laborieux. Sous sa direction, Curaçao a perdu ses deux matchs amicaux internationaux. L’Australie s’est imposée 5-1, tandis que la Chine l’a emporté 2-0.



