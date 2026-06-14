Le sélectionneur national Dick Advocaat a été submergé par l’émotion lors des débuts de son équipe de Curaçao en Coupe du monde contre l’Allemagne. Après la défaite 7-1 face au favori du titre, Advocaat a expliqué au journal Algemeen Dagblad l’origine de ces sentiments.

Longtemps, sa présence sur une troisième Coupe du monde semblait improbable : le « Petit Général » avait qualifié l’équipe puis démissionné pour raisons familiales avant de finalement revenir au chevet de sa sélection.

Au NRG Stadium de Houston, au Texas, le technicien de 78 ans a vu des milliers de supporters de Curaçao, déterminés à vivre ce moment historique. « J’ai eu du mal avant le match », reconnaît le sélectionneur. « Oui, j’ai versé quelques larmes. »

« Les gens sont tellement heureux et enthousiastes d’être enfin présents à une Coupe du monde. C’est sans doute l’âge, mais l’hymne national me touche profondément. Après le match, je ne dois pas rester trop longtemps sur le terrain, car voir tous ces gens heureux me bouleverse. »

« Même après le 1-7, ils sont fiers et heureux, c’est vraiment exceptionnel. En tout cas, je n’ai jamais vécu ça. » Curaçao s’est battu de toutes ses forces et a inscrit son tout premier but en Coupe du monde par l’intermédiaire de Livano Comenencia. Mais la déroute n’a pas pu être évitée.

« L’Allemagne était tout simplement trop forte », analyse Advocaat. « Je ne pense pas que mes joueurs s’attendaient à un tel score, mais c’est arrivé. Les Allemands ont été excellents et nous avons encaissé trop facilement. »

Malgré ce revers, il a confié au journal AD rester convaincu de pouvoir se qualifier pour le tour suivant : « Je ne crains pas que le découragement s’installe dans le groupe. Ces garçons ne sont pas du genre à abdiquer ; ils se battront contre l’Équateur puis contre la Côte d’Ivoire. »

Le 21 juin à 02h00 (heure néerlandaise), les Curaçaoïens retrouveront la pelouse de Kansas City pour défier l’Équateur. Quatre jours plus tard, le 25 juin à 22h00, « The Blue Wave » bouclera la phase de groupes face à la puissance ivoirienne.