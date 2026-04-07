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Loai Mohamed

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دíaz suit les traces de Hakimi en Ligue des champions

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
B. Diaz
A. Hakimi
Espagne
Allemagne
Maroc

La star du Real Madrid poursuit sa présence dans la compétition continentale

Le Marocain Brahim Díaz, star du Real Madrid, a marché sur les traces de son compatriote Achraf Hakimi, actuel latéral du Paris Saint-Germain et ancien du club madrilène, en Ligue des champions.

Díaz a commencé le match de son équipe contre le Bayern Munich ce mardi soir au stade « Santiago Bernabéu », lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, sur le banc, mais il est entré en jeu à la 71e minute à la place d’Arda Güler.

Selon le média français « Stats Foot », Díaz a atteint sa 50e apparition en Ligue des champions, devenant le deuxième joueur marocain de l’histoire à atteindre ce total après Hakimi.

Hakimi a disputé 73 matches et pourrait augmenter son total s’il participe demain mercredi contre Liverpool lors du match aller des quarts de finale.

Alors que Díaz a fait ses apparitions dans la compétition continentale avec le Real Madrid et Milan, Hakimi a porté les maillots du Real Madrid, de l’Inter Milan, du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain.

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