Le Marocain Brahim Díaz, star du Real Madrid, a marché sur les traces de son compatriote Achraf Hakimi, actuel latéral du Paris Saint-Germain et ancien du club madrilène, en Ligue des champions.

Díaz a commencé le match de son équipe contre le Bayern Munich ce mardi soir au stade « Santiago Bernabéu », lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, sur le banc, mais il est entré en jeu à la 71e minute à la place d’Arda Güler.

Selon le média français « Stats Foot », Díaz a atteint sa 50e apparition en Ligue des champions, devenant le deuxième joueur marocain de l’histoire à atteindre ce total après Hakimi.

Hakimi a disputé 73 matches et pourrait augmenter son total s’il participe demain mercredi contre Liverpool lors du match aller des quarts de finale.

Alors que Díaz a fait ses apparitions dans la compétition continentale avec le Real Madrid et Milan, Hakimi a porté les maillots du Real Madrid, de l’Inter Milan, du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain.

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