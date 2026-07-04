Alors que l’équipe du Maroc célébrait son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, Ibrahim Díaz a signé un nouvel exploit personnel. Le joueur a prouvé que son impact au sein des « Lions de l’Atlas » ne se limitait pas à ses performances sur le terrain, mais s’étendait aussi à l’écriture d’une nouvelle page du football africain.

Selon les données de Squawka, il est désormais le joueur africain ayant délivré le plus de passes décisives dans l’histoire de la Coupe du monde, avec un total de 4 offrandes, après la victoire 3-0 du Maroc face au Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce samedi soir.

Ses statistiques confirment son influence : 388 minutes jouées, 206 ballons touchés et 123 passes réussies sur 136 tentées, soit un taux de réussite supérieur à 90 %.

Il a créé 8 occasions franches, réussi 5 dribbles, tiré 5 fois au but, délivré 4 passes décisives, tout en contribuant défensivement par 3 tacles réussis et 2 interceptions, sans oublier ses 2 passes en profondeur réussies sur 2 tentatives. Son taux de buts attendus (xG) s’établit à 0,37 dans ce Mondial. (xG) s’établit à 0,37 dans ce Mondial.

Malgré les critiques d’analystes et d’anciennes stars marocaines – Younès Belhanda estimant notamment que son jeu « trop individuel » ne servait guère l’équipe –, le sélectionneur Mohamed Wahbi a maintenu sa confiance au joueur.

En quarts de finale, le Maroc défiera le vainqueur du match France-Paraguay.

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