Di Maria vers la Juventus, Gianluigi Buffon approuve

L’ancien gardien de la Juventus et du PSG, Gianluigi Buffon, est convaincu qu’Angel Di Maria serait une excellente recrue pour la Vieille Dame.

Le célèbre gardien de but italien, Gigi Buffon, est convaincu qu'Angel Di Maria va signer un excellent passage à la Juventus.

En fin de contrat au PSG, Di Maria est en pourparlers avec les Bianconeri dans l’optique d’un nouveau challenge. « El Fideo » est fortement pressenti pour rejoindre la Vieille Dame, et snober en parallèle l’intérêt que lui porte le FC Barcelone.

« Di Maria à la Juventus, c’est comme si Maradona revenait »

Buffon s’est confié au sujet de ce possible transfert dans un entretien à La Gazzetta dello Sport. Pour lui, ça serait à coup sûr une énorme sensation : « Di María dans le championnat italien serait comme Maradona ! ».

« Aujourd'hui, la Serie A est appauvrie sur le plan technique et Ángel a de la qualité à revendre, a expliqué le champion du monde 2006. Il élimine ses vis-à-vis avec une facilité impressionnante, il est décisif devant le but, il est bon pour donner des passes décisives, il court sur tout le terrain et peut remplir plusieurs rôles. En un mot : c'est un joueur de football ».

Et quand on lui parle de l’âge avancé de l’ailier argentin, Buffon rétorque : « Di María a déjà 34 ans ? Et alors ? J'ai 44 ans et je joue toujours. L’âge n'a pas d'importance. Les motivations, la passion que vous mettez dans votre travail, votre détermination sont beaucoup plus importantes. Si Di María décide de prendre la décision d'aller à la Juve, cela signifie qu'il est prêt à le faire ».