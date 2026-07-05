« Dévy Rigaux veut battre d'emblée le record de transfert du Feyenoord »

Le Feyenoord a fixé le prix de vente demandé pour le très convoité Anis Hadj Moussa. Selon Santi Aouna, journaliste chez Foot Mercato, le directeur technique Dévy Rigaux réclame pas moins de 37 millions d'euros pour l'ailier.

Ce montant lui permettrait de dépasser le record de transfert sortant du club, établi l’été dernier avec le départ de Mats Wieffer à Brighton & Hove Albion pour 32 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en 2030 avec le club de Rotterdam, l’international guinéen devrait pourtant partir dès cet été. Conscient de la durée du bail et de l’intérêt saoudien, Rigaux espère donc tirer le prix fort.

Al-Ahli, que va quitter son compatriote Riyad Mahrez, a déjà transmis une première offre dont le montant n’a pas été dévoilé. Al-Hilal aurait également soumis une proposition initiale de 30 millions d’euros, jugée insuffisante par le club néerlandais.

Pour l’instant, ce montant est jugé trop élevé en Arabie saoudite. Al-Ahli s’est donc tourné vers Francisco Trincão, selon Fabrizio Romano, et les discussions avec l’attaquant du Sporting Lisbonne progressent « de manière favorable ».

Le club saoudien pourrait donc se désister. Par ailleurs, Hadj Moussa attire l’attention de plusieurs autres clubs étrangers. Chelsea, le LOSC et l’Olympique de Marseille ont déjà été cités parmi les prétendants.

Hadj Moussa a brillé à Rotterdam, se mettant clairement en évidence. En VriendenLoterij Eredivisie, il a inscrit onze buts et délivré sept passes décisives en trente matchs. Toutes compétitions confondues, il a totalisé quatorze buts et sept passes décisives en quarante rencontres officielles.